В Киеве задержан 35-летний иностранец, который в состоянии алкогольного опьянения выбежал на проезжую часть с ножом и напал на водителя, который сделал ему замечание.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

"Выпивший вышел на проезжую часть, где у него возник спор с водителем транспортного средства. В столичную полицию от местного жителя поступило сообщение о том, что на проспекте Любомира Гузара неизвестный с ножом пристает к прохожим и выбежал на проезжую часть", - указано в сообщении.

По приезду правоохранители обнаружили 62-летнего киевлянина с ножевым ранением. Оказалось, мужчина сделал замечание нарушителю, выбежавшему на дорогу и задевшему его машину. В ходе общения напряжение возрастало, после чего иностранец ударил киевлянина ножом в живот.

Пострадавший сразу был госпитализирован, медики диагностировали у мужчины проникающее ранение живота. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Нападавшим оказался гражданин другого государства 1985 года рождения, который ранее привлекался к ответственности за кражи и грабежи.

За хулиганство и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит до восьми лет тюремного заключения. Нападавшему уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Швейцарии 28-летняя девушка с ножом набросилась на посетителей местного торгового центра и нанесла им травмы разной степени тяжести. Сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге Днепропетровской области агрессивный мужчина разгуливал по улице с ножом и угрожал прохожим. В полицию позвонила испуганная женщина и сообщила, что возле супермаркета на улице Фукса бегает неадекватный мужчина и грозит прохожим ножом.