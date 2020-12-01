Европейская комиссия намерена предложить Европейскому Союзу ввести санкции против распространителей дезинформации. Также ЕК настаивает на более жестком механизме надзора за онлайн-платформами.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на проект плана действий по европейской демократии.

Еврокомиссия должна представить этот документ 2 декабря. В нем говорится, что "Европейскому союзу необходимо более систематически использовать весь спектр из имеющихся инструментов для противодействия иностранному вмешательству и операциями воздействия, а также их дальнейшему развитию".

В плане предлагается после публичного выявления вмешательства останавливать его, в том числе с применением санкций в случае повторения таких незаконных действий.

Наказывать санкциями за фейки Еврокомиссия в официальном документе предложила впервые в истории.

В качестве примера дезинформации в плане упоминаются "определенные третьи страны (в частности, Россия и Китай), которые принимали участие в операциях влияния и кампаниях дезинформации вокруг COVID 19 в странах ЕС, государствах-соседях и по всему миру" с целью подорвать демократические дискуссии, усилить социальную поляризацию и улучшить свой собственный имидж.

В плане указано, что оперативная группа по стратегическим коммуникациям EastStratCom, подразделение дипломатического корпуса ЕС и Европейская служба внешних связей, отслеживающие дезинформацию со стороны России, обнаружили более 500 примеров "прокремлевских фейуов" о COVID-19 за год и более 10 тысяч примеров прокремлевской дезинформации с момента начала мониторинга в 2015 году.

Кроме того, документ предлагает ввести более жесткие правила для онлайн-платформ, которые "могут использоваться злоумышленниками для распространения лжи и вводящего в заблуждение контента".

В документе говорится также о необходимости одобрения в будущем закона о цифровых услугах, который будет представлен Еврокомиссией в конце этого года с целью обновить правовую базу ЕС по ведению онлайн-бизнеса. В нем предлагается обязать большие платформы оценивать риски, которые представляют их системы - не только по незаконному контенту и продуктам, но и системные риски для защиты интересов и основных прав, здоровья и безопасности граждан.

В 2018 году Европейская комиссия разработала правила противодействия дезинформации, к которым добровольно присоединились Facebook, Google и Twitter, чтобы сообщать о мерах, принятых для обеспечения прозрачности размещения рекламы и действий против фейковых аккаунтов и спамеров.

Комиссия осталась недовольной результатом и теперь предлагает "более надежный подход, основанный на четких обязательствах и механизмах надзора, необходимых для более эффективной борьбы с дезинформацией".

Как писала "Страна", в самом начале пандемии ЕС обвинил РФ в тиражировании фейков о коронавирусе в Европе. В Кремле это назвали "антироссийской одержимостью".

Мы также рассказывали об упомянутом плане по борьбе с фейками двухлетней давности. Он включал почти 250 страниц.