В Киеве пьяный водитель бетономешалки врезался в остановившееся на пешеходном переходе легковое авто. Водителя последнего пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"На улице Васильковской водитель КАМАЗ стал причиной ДТП с автомобилем Mazda. Патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения у водителя грузовика. Результат освидетельствования прибором Драгер - 2,33 промилле, что более чем в 11 раз превышает допустимый уровень. Обоих водителей патрульные отстранили от управления и составили на них протоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП", - указанно в сообщении правоохранителей.

В группе "Киев Оперативный" отмечается, что инцидент произошел в в 22:30 недалеко от метро Голосеевская, пьяный водитель бетономешалки "Бетон від Ковальскої" с номерами AM7006AH на скорости въехал в заднюю часть автомобиля Mazda, водитель которого приостановился, чтобы пропустить пешеходов на переходе.

Водителя легковушки при этом пришлось госпитализировать.

Напомним, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием бетономешалки и пяти легковых автомобилей. Также в результате аварии пострадали пешеходы, и только чудом обошлось без жертв - травмы оказались не смертельными.

Как сообщала "Страна", в Киеве бетономешалка врезалась в трамвай.