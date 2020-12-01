Члены Общественной наблюдательной комиссии России по защите прав человека в местах принудительного содержания удивились новости об исчезновении актера Михаила Ефремова по пути из СИЗО в колонию. По их мнению, такое вряд ли возможно.

Свое мнение о ситуации они высказали российскому телеканалу "360".

Член ОНК Москвы Марина Литвинович заявила, что в ничего не слышала об исчезновении. Она отметила, что не знала и о времени и дате, когда Ефремов должен был прибыть в колонию.

"Сначала четкого [понимания] не было. Сперва он был на карантине в СИЗО какое-то время, потом [выехал] в колонию. Это не быстро все. Но сейчас я не знаю ничего", - сказала женщина.

Ее коллега, член ОНК Москвы Иван Мельников тоже не знал об исчезновении Ефремова. Однако он описал, как происходит процедура этапирования: родственникам заключенных и их адвокатам никогда не рассказывают, что осужденный находится в пути к месту заключения, чтобы ему не помогли сбежать. Он подчеркнул, что эта информация конфиденциальна, ее нельзя разглашать в соответствии с действующими нормативными актами.

"Я думаю, вряд ли Михаил Ефремов куда-то может пропасть, если смотреть объективно. Если сейчас не могут найти кто-то из его в кавычках чрезмерно компетентных защитников. Наверное, им стоит посмотреть общую практику этапирования заключенных. Не сегодня завтра информация появится. Ефремов слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть", - резюмировал Мельников.

Ранее сообщалось, что актер не добрался до ИК-4 в городе Алексеевка. Администрация СИЗО, в котором он был на карантине из-за пандемии, велела Ефремову готовится к этапированию 29 ноября. Планировалось, что в восемь утра 30 ноября он уже будет находиться в колонии для впервые осужденных, однако этого не произошло.

Напомним, в сентябре Ефремова за смертельное ДТП приговорили к 8 годам колонии общего режима.

В октябре актеру немного смягчили срок - до 7 лет и 6 месяцев.