Канада продлила запрет на въезд в страну иностранных граждан еще на два месяца, до 21 января.

Об этом заявили в Министерстве общественной безопасности Канады.

"Канада до 21 января 2021 г. продлила действие приказа об обязательной изоляции и временных ограничениях на пересечение границы для всех путешественников, которые хотят попасть в Канаду с территории любой страны, кроме США", - говорится в пресс-релизе.

При этом приезжих с территории США не будут пускать в Канаду по крайней мере до 21 декабря 2020 г., после чего ограничения могут быть продлены.

Ранее сообщалось, что Канада и Евросоюз планируют использовать искусственный интеллект в борьбе с Covid-19.

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