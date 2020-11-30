Канада запретила въезд иностранцам в страну еще на два месяца
Канада продлила запрет на въезд в страну иностранных граждан еще на два месяца, до 21 января.
Об этом заявили в Министерстве общественной безопасности Канады.
"Канада до 21 января 2021 г. продлила действие приказа об обязательной изоляции и временных ограничениях на пересечение границы для всех путешественников, которые хотят попасть в Канаду с территории любой страны, кроме США", - говорится в пресс-релизе.
При этом приезжих с территории США не будут пускать в Канаду по крайней мере до 21 декабря 2020 г., после чего ограничения могут быть продлены.
Ранее сообщалось, что Канада и Евросоюз планируют использовать искусственный интеллект в борьбе с Covid-19.
Также мы писали, что Канада также ввела санкции против Беларуси.
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