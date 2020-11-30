Наследный принц японского престола Фумихито дал добро на свадьбу дочери с парнем из народа, что в Стране восходящего Солнца бывает крайне редко.

Об этом сообщает Kyodo.

"Я имею в виду, что я одобряю их брак. Конституция гласит, что брак должен основываться только на взаимном согласии обеих сторон. Если они действительно этого хотят, то я думаю, что должен уважать такое решение как отец. С моей точки зрения, я думаю, они не в ситуации, когда многие люди убеждены и довольны (их браком - Ред.)", - заявил Фумихито, отметив, что пара не получила поддержки японской общественности.

Наследный принц Фумихито - официально первый в очереди на японский трон с 8 ноября 2020 года.

Дата бракосочетания с одногруппником принцессы, Кейем Комуру, еще неизвестна.

Примечательно, что на пресс-конференции 2018 года наследный принц сказал: "Если их брак не может праздновать много людей, мы не сможем провести церемонию обручения, известную как Носай-но Ги".

Такое заявление он сделал после того, как пара объявила о планах пожениться еще осенью 2017-го, однако свадьба была отложена из-за временных финансовых проблем со стороны жениха: появилась информация о финансовых разногласиях у матери Комуро и ее бывшего возлюбленного, который требовал вернуть деньги, которые потратил на нее и образование ее сына, пока они были вместе.

Затем уже в этом месяце 29-летняя принцесса выразила твердую готовность заключить брак. Согласно японскому законодательству, разработанному специально для таких случаев, представители женского пола королевской семьи, желающие обвенчаться с простолюдином, теряют свой титул, однако получают единоразовую денежную выплату от государства, чтобы сохранить "достоинство" своего положения.

Видео: YouTube / KyodoNews

Кей Комуро с августа 2018 года учится в юридической школе Университета Фордхэм в Нью-Йорке, планируя сдать экзамен на адвоката в США после окончания учебы в следующем году.

Напомним, в сентябре 2017 года Мако и ее жених Кеи Комуру объявили о намерении пожениться, что лишит Мако статуса члена императорской семьи.

Как сообщала "Страна", японцы Масао Мацумото, которому 108 лет, и его жена Мияко Мацумото (ей 100 лет) сыграли свадьбу ещё в 1937 году, и недавно их признали самыми старыми из ныне живущих супружеских пар на планете по совокупному возрасту, сообщают информагентства. По словам Мияко, секрет их долгой семейной жизни – это терпение.