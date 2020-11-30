Венгерские власти отреагировали на обыски, проведенные 30 ноября Службой безопасности Украины у главы венгерского фонда "Эган Эде" и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича. На ковер вызвали посла Украины в Венгрии.

Видеообращение с заявлением по поводу обысков опубликовал в своем Фейсбук министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Венгрия считает действия украинской власти по отношению к закарпатским венграм недопустимыми.

"Несмотря на попытки нормализовать отношения между Венгрией и Украиной, Украина поступает так, чтобы накалить отношения. Сегодняшнее событие является подтверждением этого", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

В связи с обысками МИД страны вызывает посла Украины Любовь Непоп.

А 1 декабря Сийярто пообещал, что венгерская сторона на встрече с членами НАТО поднимет вопрос о действиях Киева и правоохранительных органов Украины относительно венгров.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об обысках в фонде и их причине.

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