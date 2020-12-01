Владелец автомобиля обратился в суд с иском об истребовании имущества. Истец указал, что выдал соответчикам доверенность, которой уполномочил их сдать в аренду, обменять, продать принадлежащий ему по праву собственности автомобиль. Впоследствии он отменил доверенность.

На момент обращения в суд владельцу было известно, что автомобиль находится во владении третьего лица, которое отказывается вернуть его владельцу.

Как сообщает пресс-служба ВС, местный суд вытребовал автомобиль и вернул его владельцу, но Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска, поскольку владельцу автомобиля (ответчика) не сообщили об отмене доверенности, а потому он является добросовестным владельцем на основании действующей доверенности.

Таким образом Апелляционный суд установил, что владелец не приобрел право собственности на спорный автомобиль, однако в пределах действия доверенности имеет право им обладать.

Коллегия судей гражданского суда ВС согласилась с выводом местного суда.

Позиция Верховного Суда

Выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством без заключения договора его купли-продажи не считается заключенным в соответствии с законом договором и не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство лицом, которое эту доверенность получило.

Апелляционный суд пришел к правильному выводу, что владелец не приобрел право собственности на спорный автомобиль на основании устных договоренностей о его купле-продаже с представителем истца по доверенности. Однако Верховный Суд не согласился с его выводом о добросовестности приобретения владельцем автомобиля по следующим основаниям.

Истец на основании доверенности передал соответчикам спорный автомобиль и свидетельство о регистрации транспортного средства.

На основании устных договоренностей о купле-продаже автомобиля одно из доверенных лиц передало автомобиль и свидетельство о его регистрации третьему лицу, которое оплатило за это деньги, однако не перерегистрировало транспортное средство на свое имя.

Истец отменил доверенность на распоряжение автомобилем, о чем частный нотариус уведомил доверенных лиц и всех, кого это касается.

Поскольку третье лицо приобрело спорный автомобиль на основании устных договоренностей о его купле-продаже с представителем истца по доверенности, то оно является недобросовестным приобретателем.

Момент отмены доверенности и момент потери силы для представителя и третьих лиц не совпадают. Отмененная доверенность теряет силу для представителя и третьих лиц с момента наступления первого из событий:

- или когда представитель узнал или мог узнать об отмене доверенности;

- или когда третье лицо узнало или могло узнать, что действие доверенности прекратилось.

Третье лицо, в распоряжении которого наконец оказался спорный автомобиль, отметило, что в 2018 году от работников полиции узнало о наложении ареста на автомобиль и запрет его перерегистрации.

Таким образом, истец выполнил требования ст. 249 ГК Украины, а всем ответчикам было известно об отмене доверенности, в связи с чем она потеряла силу как для представителя доверителя, так и для третьей стороны, а вывод суда апелляционной инстанции о действии доверенности относительно владельца неправильный.

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