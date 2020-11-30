В белорусском городе Бобруйск запечатлели случайное спасение бегуна, который даже не сразу понял, что сумел убежать от кувыркающегося на скорости авто.

Об этом сообщает Tut.By.

На опубликованных в соцсетях роликах видно как водитель Kia Sorento попал в ДТП на Генерала Батова так как потерял управление на скользкой дороге. Машину занесло, перевернуло, затем авто, кувыркаясь, вылетело на пешеходную часть местного шиномонтажа.

В этом время парень бежал по тротуару, вероятно в наушниках, так как обернулся после того как машина чуть его не зацепила. Все это время спортсмен продолжал бежать в прежнем темпе и не подозревал о смертельной опасности за спиной.

"Это было где-то около 11.30. Мы услышали сильный удар и вышли узнать, что случилось. В общем, по Батова со стороны шестого ехал Kia Sorento. Водитель решил обогнать попутный автомобиль. А дорогу присыпало снегом, к тому же на Kia была летняя резина, почти лысая. Как потом мы узнали, колесо попало в кашу, машину стало носить. Она наехала на бордюр, подлетела и перевернулась", - рассказал мастер шиномонтажа Олег Мороз.

Видео: YouTubе / Коммерческий Курьер Бобруйск

Очевидцы рассказали, что избежать жертв среди пассажиров и водителя удалось только благодаря тому, что все ни были пристегнуты. В плачевном состоянии оказалось только авто, однако, как ни странно, после происшествия, оно смогло без помощи эвакуатора покинуть место происшествия.

Видео: YouTubе / Коммерческий Курьер Бобруйск

Напомним, в сети появилось новое видео момента смертельного ДТП в Харькове, в котором погибли пятеро, еще шестеро получили травмы. Двое человек сумели чудом спастись.

Как сообщала "Страна", инцидент со взрывом машины и выжившим водителем на улице Саперно-Слободской в Киеве попало на фото. Судя по нему, водитель "родился в рубашке". После того, как молодой парень попал в аварию, он смог выбираться из искареженной от удара об столб машины уза секунду до взрыва.