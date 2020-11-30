Уже с 1 января следующего года в Украине будет можно менять отчество.

Соответствующий закон № 942-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества", который Верховная Рада приняла 3 ноября, был опубликован в газете "Голос Украины", передает Юрлига.

Отмечается, что законом дополняется статья 295 Гражданского кодекса и статья 149 Семейного кодекса соответствующими положениями:

физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, имеет право на свое усмотрение изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество;

физическое лицо, достигшее четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество по согласию родителей.

Если над физическим лицом, достигшим четырнадцати лет, установлено попечение, изменение фамилии и (или) собственного имени, и (или) отчества такого лица осуществляется при согласии попечителя.

Физическое лицо, достигшее четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество при согласии одного из родителей, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка или если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении, или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

В случае возражения одного из родителей относительно изменения отчества ребенка спор относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства или судом.

При решении спора берутся во внимание исполнение родителями своих обязанностей в отношении ребенка и другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Ребенок, достигший четырнадцати лет, имеет право изменить свое отчество при согласии одного из родителей, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав относительно этого ребенка или если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении, или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

В случае возражения одного из родителей относительно изменения отчества ребенка спор относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства или судом. При решении спора берутся во внимание исполнение родителями своих обязанностей относительно ребенка и другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

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