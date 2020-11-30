Посте того как президент США Дональд Трамп пообещал еще раз подать иск в суд по нарушениям на выборах, в штате Аризона окончательно подтвердили победу избранного президента Джо Байдена. Соответствующий документ подписали госсекретарь штата Кэти Хоббс и губернатор Аризоны Даг Дьюси.

Об этом сообщает Fox10Phoenix.

"Другие штаты изучали день выборов и экспериментировали с ними, Аризона - нет. Если вы помните, были разговоры о том, что голосование в день выборов не проводится, некоторые предлагали его отменить. В Аризоне мы сказали "Нет, спасибо". У нас будет день выборов. Это Америка, и ни один избиратель не должен быть лишен своих прав. Упорным трудом наших выборщиков мы сохранили День выборов", - заявил Дьюси.

Байден победил с перевесом в 10 тысяч голосов, а политики заявили, что выборы прошли успешно, система надежна а избирательный процесс был проведен "транспарентно и честно". Примечательно, что Байден стал вторым демократом за последние 70 лет, который победил в этом штате, в 2016 в регионе был перевес на пользу Трампа.

Напомним, избирком в штате Висконсин в США завершился пересчет голосов, проведенный по требованию штаба президента Дональда Трампа. В итоге, это только ухудшило положение Трампа, демократ Джо Байден увеличил свой отрыв.

Как сообщала "Страна", действующий глава США Дональд Трамп заявил о том, что Минюст и ФБР, возможно, причастны к фальсификациям на выборах.