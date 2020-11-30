Российского актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы, должны были этапировать из белгородского изолятора, где он сидел на карантине, в исправительную колонию ИК-4 в городе Алексеевка (Белгородская область). Однако он так и не прибыл туда в положенный срок.

Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

Актера должны были увезти из изолятора между 5 и 6 часами утра 30 ноября. К 8:00 его ожидали в ИК-4 для впервые осужденных. По данным издания, еще в воскресенье, 29 ноября, администрация изолятора велела ему готовиться к этапированию в колонию. Однако внезапно адвокаты артиста сообщили о пропаже своего подзащитного.

По неизвестной причине Ефремов до места отсидки так и не доехал.

"Его должны были отправить в колонию сегодня. Но пока его там нет. Возможно, он находится в пути", - сказал адвокат Владимир Васильев.

Похожая ситуация уже была в начале ноября. Тогда Ефремова в течение одного дня отправили из московского СИЗО "Водник" в Белгородскую область. Скоротечная отправка заключенного стала полной неожиданностью как для его адвокатов, так и для родственников. В течение пяти дней о местонахождении Ефремов не было новостей. И только 11 ноября выяснилось, что Ефремов все это время был на карантине в белгородском СИЗО №3.

Ранее "Страна" сообщала, что супруга Ефремова подает на развод из-за измены актера.

Между тем гражданская жена убитого артистом курьера требует проверить его семью на лжесвидетельство.