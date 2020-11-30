В районе погранперехода Аль-Каим на сирийско-иракской границе в результате удара беспилотника погиб один из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Муслим Шахдан.

Об этом сообщает RT Arabic со ссылкой на источники в иракской разведке.

По словам собеседников издания, вместе с Шахданом были убиты трое его телохранителей. При этом отмечается, что информация об ударе беспилотника в настоящий момент не подтверждена. Других подробностей смерти офицера не приводится.

Источники телеканала Al-Mayadeen заявляют, информация об убийстве Шахдана не соответствует действительности. Официальных комментариев по факту произошедшего нет.

Сообщения об убийстве офицера КСИР появились после сведений о смерти высокопоставленного ученого-ядерщика, одного из создателей ядерной программы Ирана Мухсина Фахризаде, который был убит под Тегераном. Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы.

В Минобороны Ирана также подтвердили смерть Фахризаде, назвав его мучеником. "К сожалению, усилия врачей оказались безуспешными", — констатировали там.

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