В Минздраве рассказали, как уменьшить количество соли в рационе и чем ее можно заменить.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Как есть меньше соли каждый день? Это не только о том, чтобы меньше солить. Соль содержится в определенных типах хлеба, например, в батоне и багетах, в соусах, которые мы добавляем в пищу, особенно в соевом, в консервированной пище, в снеках, сырах и колбасах. Если обратить внимание на этикетки, соль там - одна из первых составляющих, значит, ее в продукте много", - указано в сообщении.

Разобраться во всех продуктах, конечно, невозможно, поэтому врачи предложили сделать по крайней мере то, что точно по силам. Например убрать солонку с кухонного стола и спрятать в шкаф. А на ее место лучше поставить пакетики любимых трав - свежих или высушенных - и лимонный сок. Соль можно заменить. Например, в яичницу лучше добавить орегано, а в салат - базилик и каплю лимонного сока.

Питаться здорово особенно важно во время пандемии COVID-19. То, что мы едим и пьем, может повлиять на то, сможет ли наш организм предотвратить инфекции, бороться с ними и излечиваться.

"Присоединяйся к марафону здоровых привычек #ЗдороваяУкраина и делай вместе с нами каждый день маленькие шаги для своего здоровья", - добавили медики.

Напомним, зараженные коронавирусом люди должны изменить свою привычную диету, чтобы повысить шансы справиться с грозной болезнью.

Как сообщала "Страна", украинский диетолог Людмила Гончарова рассказала, что сало не лечит от Covid-19, однако это продукт, который можно использовать для профилактики коронавируса.