Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что все граждане страны будут иметь возможность получить бесплатную вакцину от коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил в телеобращении, передает РИА Новости.

По его словам вакцинация должна начаться уже в следующем месяце. Для этого были заказаны 50 млн доз вакцин.

"Мы изучаем все вакцины, которые уже перешли на последнюю стадию испытаний. Все наши граждане будут иметь возможность бесплатно получить вакцину. Вакцинация начнется со следующего месяца. Мы уже заказали 50 миллионов доз вакцин", - сказал турецкий лидер.

Напомним, ранее Эрдоган объявил об ужесточении карантинных ограничений в республике. Комендантский час в стране будет расширен. Теперь он будет действовать и в рабочие дни. Ограничения также запрет на выход на улицу на выходных - с 21:00 вечера пятницы до 05:00 утра понедельника.

Ранее президент Турции пообещал, что турецкая вакцина от коронавируса будет доступна всему миру.