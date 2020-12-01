Причиной самоубийства сотрудника Федеральной службы охраны Михаила Захарова, по предварительным данным, стали неурядицы в личной жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Предварительная причина гибели сотрудника ФСО - личная жизнь", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.

По его словам, погибший обеспечивал безопасность проезда охраняемых лиц на спецтрассах российской столицы.

Между тем по информации Телеграм-канала Baza, Захарову в декабре предстоял развод. Он был женат с 2010 года на женщине из Москвы по имени Анастасия из Москвы (ее девичья фамилия - Кондратова).

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