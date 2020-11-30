В Минздраве рассказали, как сделать сон более качественным и ложиться раньше вопреки желанию посидеть с телефоном в постели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Сидим в телефоне перед сном? Стандартная ситуация: листаешь ленту новостей или переписываешься с кем-то уже в темной комнате, лежа под одеялом. А потом думаешь: хотелось же лечь пораньше, а уснул как обычно. И утром просыпаешься так, будто и не спалось совсем. Зато попробуй отказаться от телефона или любых экранных устройств по крайней мере за час до сна. Как насчет сегодня?", - указано в сообщении.

Отмечается, что использование телефона перед сном ухудшает его качество, заставляет просыпаться чаще и делает сон поверхностным. Так происходит из-за гормона мелатонина. Он отвечает за контроль цикла сна и бодрствования. Синий свет от экранов увеличивает выброс в мозг гормона стресса - кортизола. Это тормозит выработку мелатонина. Если организму не хватает мелатонина, у него начинаются проблемы с тем, чтобы быстро засыпать, а днем ​​люди чувствуют себя уставшими и раздраженными.

В Минздраве рекомендуют, если трудно отказаться от телефона перед сном, оставить его в другой комнате и купить обычный будильник. Или же поставит будильник на телефоне, но оставить смартфон в недоступном месте. Наиболее простой способ - перевести телефон в ночной режим, что сделает экран бесцветным и выключит звуки.

"Присоединяйся к марафону здоровых привычек #ЗдороваяУкраина и делай вместе с нами каждый день маленькие шаги для своего здоровья", - добавили врачи.

Напомним, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей исследователи из США сделали вывод, что сидеть на корточках или на коленях полезнее, чем на стуле либо на диване. Поза для отдыха влияет на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

Как сообщала "Страна", флагманский авиаперевозчик ФРГ, компания Lufthansa начала пробные продажи спальных мест в эконом-классе. Такие места доступны только на дальнемагистральных перелетах.