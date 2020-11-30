В соцсетях активно обсуждают расписание съемок студии "Квартал 95".

На 22 декабря в киевском дворце "Украина" запланирована телесъемка новогоднего "Вечернего квартала". Об этом говорится на вкладке "Афиша" сайта студии. В условиях карантина и локдауна проведение этого массового мероприятия будет невозможно.

В связи с этим в соцсетях уже появляются конспирологические теории, что власти медлят с введением локдауна и хотят его ввести уже после 24 декабря именно в связи с намеченной на 22 декабря записью концерта.

К слову, билеты на это зрелище стоят от 180 до 4 тысяч гривен.

Афиша выступлений юмористов

Афиша на сайте интернет-продажи билетов

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как мучительно власти пытались принять решение по карантину в последние дни, но в итоге так ни на чем и не остановились.

Мы также приводили мнение, согласно которому власти просто решили воспользоваться праздниками и закрыть всю страну на локдаун, имитируя борьбу с вирусом.