Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и за неподачу декларации.

Под проектом подписались представители всех фракций и групп Верховной Рады (в том числе спикер Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуги народа" Арахамия), кроме "Голоса".

Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря написала на своей странице в Facebook, что именно этот проект и будут рассматривать депутаты на этой неделе, и оценила перспективы его принятия, как "хорошие".

Примечательно, что законопроект появился в качестве альтернативы проекту президента Владимира Зеленского на ту же тему, и отличается от него одним принципиальным моментом - отсутствием такой меры наказания, как лишения свободы в случае подачи декларации, в которой будет указана недостоверная информация.

По проекту Зеленского, тюрьма грозила чиновникам, если в их декларации сведения будут отличаться от реальных на сумму более 4,3 млн грн (это, кстати, значительно выше, чем планка, которая действовала ранее).

В то же время, согласно депутатскому законопроекту, такой меры наказания, как лишение свободы, вообще не предусмотрено.

За умышленное непредставление декларации и за декларирование недостоверной информации грозят штрафы, общественные работы и запрет занимать должности.

Отметим, что за такой "мягкий подход" законопроект еще ранее раскритиковали представители грантовых организаций, связанных с западными посольствами (поэтому не поддержал его и близкая к этим структурами фракция "Голос").

Как и в проекте Зеленского, есть дифференциация меры наказания в зависимости от размера разницы между достоверными и недостоверными сведениями, которые подлежат декларированию.

Ответственность наступает в случае сокрытия информации на сумму более 500 прожиточных минимумов, с 1 декабря речь идет о сумме в 1,135 млн грн.

Если разница между декларируемыми и достоверными сведениями составит до 3000 прожиточных минимумов (6,8 млн грн), то за это грозит штраф от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов (от 42,5 тысячи до 51 тысячи гривен), или общественные работы от 150 до 240 часов, с лишением права занимать должность на 3 года.

В случае, если недостоверные сведения отличаются от реальных более чем на 6,8 млн гривен, чиновнику грозит штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов (от 51 тысячи до 85 тысяч грн), или общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать должность на 3 года.

За совершение уголовных преступлений в виде умышленного непредставления декларации и декларирования недостоверной информации предлагается предусмотреть меру наказания в виде штрафа или общественных работ, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (то есть также отсутствует возможность лишения свободы).

Кроме этого, проектом также предлагается расширение круга должностей, на которые будет распространяться этот закон, на первого заместителя и заместителя директора НАБУ, главы НАПК и его заместителей, руководителя Офиса Президента Украины, его первого заместителя и заместителя.