Долги украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре выросли на 3,2% к сентябрю и составили 51 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

В целом в октябре украинцы заплатили за жилкомуслуги 9 млрд грн, что составило 81,2% начисленной за этот месяц суммы.

Долги за поставку электроэнергии в октябре составила 5,1 млрд грн.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Херсонской (112,1% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Донецкой (108,1%) и Одесской (102,6%) областях.

Самый низкий уровень оплаты – во Закарпатской, Львовской, Сумской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Черниговской, Волынской, Житомирской областях и в Киеве (70-75% суммы начислений).

По информации ведомства, с начала 2020 года с населением было заключено 40,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 445,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 254 млн грн.

Отмечается, что статистика приведена без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский предложил отменить плату для арендаторов коммунального и госимущества до конца карантина.

Также мы писали, что "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье.