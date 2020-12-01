На дворе уже зима - наступило первое декабря. Последний месяц года важен в жизни каждого человека. Все получают 31 день для завершения дел в нынешнем году, подведению итогов, подготовке к будущему году.

При планировании 2021 года важно указывать ожидаемые изменения в личной жизни и карьере, финансовом плане, здоровье. Нужно успеть купить подарки близким, придумать новогоднее торжество и обязательно привести себя в порядок: сделать маникюр, стрижку, обеспечить уход за кожей.

Как все это успеть, сделать с умом и именно так, как советуют Звезды - в точном астрологическом прогнозе. Ниже мы публикуем топ-10 советов для своих читателей, которые составляют лунный календарь на декабрь 2020. А в отдельном материале для вас - прикольные картинки с первым днем зимы.

Лунный календарь на декабрь 2020 - благоприятные дни, советы астрологии

Совет №1. С 1 по 2 декабря будет убывающая Луна, оба дня окажутся благоприятными. Среди прочего, их важно посвятить планированию ухода за собой: загодя записаться на стрижу, маникюр. При необходимости проконтролируйте наличие аналогичного графика у своих ближайших родственников.

Совет №2. В период с 3 по 6 декабря дайте старт подготовке подарков на Новый год. Составьте список, кому и какие презенты вы планируете приобрести или организовать.

Когда перед вами окажется такой перечень, то вы обратите внимание на интересную особенность - почти все нужно заготавливать заранее: заказывать, покупать по Интернету.

Даже если среди сюрпризов не будет дорогих вещей, необязательно сравнивайте цены в торговых сетях, у нескольких продавцов. Таким образом вам удастся сэкономить солидную сумму.

Совет №4. С 7 по 13 декабря посвятите своей работе (бизнесу, учебе). Подытожите свою работу, уточните мнение коллег и руководителя о своей работе, попросите у них советы. Обязательно обсудите цели на будущий год, при необходимости - заработную плату и отпуск.

Если вы находитесь в профессиональном поиске, предпочитайте доход потенциальной перспективе. Если сфера деятельности ваша, то стабильные финансы также придут.

Совет №5. В случае, если на протяжении года у вас были конфликты с коллегами, то попросите у них прощения. Даже если во всех спорах вы были уверены в своей правоте, после этого шага почувствуете облегчение. Его Звезды рекомендуют делать 9 или 10 декабря. Бонус от кармы не заставит себя ждать.

Совет №6. Новолуние в декабре ожидается 14 декабря, в понедельник. Это самый благоприятный день для стрижек, окрашивания волос, косметических процедур, педикюра, спа-ухода.

Это касается не только женщин, но и мужчин, детей - всех членов семьи. Но им от традиционного образа лучше не отходить далеко.

Вторник, 15 декабря, отлично подойдет для обновления гардероба и приобретений для себя. Если вы планировали делать подарок самому себе, то время самое подходящее.

В нашем отдельном материале: в каком цвете встречать Новый год 2021 - примеры образов для женщин и мужчин с фото.

Совет №7. С 16 по 19 декабря уделите особого внимание своему здоровью, а также всей своей семьи, включая пожилых родственников. Для себя не забудьте сдать анализы, при необходимости посетите врачей для осмотра.

Составьте график здоровья на будущий год: какие у вас планы относительно спорта, правильного питания, вредных привычек. Но учтите - все хорошее и благоприятные начинайте прямо в эти дни, сразу же. Поленитесь и отложите до нового года - увы, так и не начнете воплощать в жизнь.

Совет №8. С 20 по 29 декабря - это самые важные дни этого месяца. За этот период вы должны успеть:

составить развернутый план для себя, описать свои мечты на 2021 год,

провести генеральную уборку дома,

завершить покупку подарков и угощений на новогодний стол (на два последних дня года не откладывайте!)

вернуть долги - моральные и материальные,

нарядите елку, украсьте квартиру,

сделать последние штрихи в красоте и здоровье: один день обязательно выделите для прогулки с компанией на свежем, поухаживайте кожей, волосами и за ногтями - для вас мы уже подготовили все самые оригинальные примеры зимнего и новогоднего маникюра с фото.

Совет №9. Полнолуние будет 30 декабря. Ничего важного не откладывайте на этот день, в том числе никаких предновогодних хлопот.

Ни в коем случае не планируйте в эту среду свой будущий год, никому не рассказывайте о своих целях. Если же сделайте это - увы, скорее всего, ничего не произойдет и не сбудется.

Минимизируйте присутствие в компании. Проведите вечер перед телевизором - посмотрите свои любимые новогодние фильмы под пледом со вкусным чаем.

Совет №10. Проводите этот год с благодарностью - он многому вас научил. Встречайте Новый год только с самыми близкими. Искренне отпускайте в космос свое желание в полночь. И пусть будущий 2021 год будет самым счастливым в вашей жизни!