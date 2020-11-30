Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых случаев заражения коронавирусом во всем мире на прошлой неделе сократилось. Это произошло впервые с сентября за счет улучшения ситуации в Европе.

Слова главы ВОЗ приводит ТАСС.

Улучшение статистики он объяснил введением карантина.

"На прошлой неделе в мире впервые с сентября было зарегистрировано уменьшение сообщений о новых случаях COVID-19 вследствие снижения случаев в Европе и благодаря эффективности трудных и необходимых мер, принятых в последние недели", - сказал Гебрейесус.

Гендиректор позитивно оценил эту новость, добавив, что ее "следует интерпретировать крайне осторожно", поскольку "достижения могут быть легко утрачены". Глава ВОЗ напомнил, что "в большинстве других регионов мира" число заболевших и летальных исходов растет.

По словам Гебрейесуса, "сейчас не время для самоуспокоенности", особенно "в условиях приближения праздничного сезона". В этой связи он призвал "не ставить под угрозу" себя, свою семью и друзей во время праздничных встреч и застолий. Гендиректор рекомендовал отмечать праздники в кругу своей семьи и избегать приглашения гостей "из разных семей". Если же речь идет о компании с приглашенными из "разных домов", то, по его мнению, в таких случаях, по возможности, лучше собираться вне помещений.

"Избегайте торговых центров с большим числом людей, посещайте магазины в часы, когда там меньше покупателей, пользуйтесь онлайн-шопингом, если есть возможность", - посоветовал он.

Также он коснулся отмечаемого 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИДом и сообщил: "Имеются определенные данные, что ВИЧ может повышать риск тяжелого протекания и смерти от COVID-19".

С начала пандемии коронавируса в марте по всему миру выявили более 63 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,4 млн человек умерли от последствий заражения. При этом эксперты отмечают, что реальное число заболевших может быть значительно выше.

Ранее ВОЗ предупредила о новой пандемии, которая может возникнуть из-за массового приема антибиотиков.