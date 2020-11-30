На Закарпатье - скандал вокруг местной венгерской общины, у лидеров которой СБУ провела обыски.

Речь идет о венгерском фонде "Эган Эде", который финансирует закарпатских предпринимателей, этнических венгров, и которому приписывают "деятельность, направленную на нарушение государственного суверенитета Украины".

Лидера местной партии венгров и руководителя фонда Василия Брензович подозревают в "подрывной деятельности в ущерб Украине" и в "госизмене".

У него в офисе провели обыски и якобы нашли листовки, которые популяризируют так называемую Большую Венгрию и создание автономии в Закарпатье.

В фонде, который работает уже несколько лет, обвинения в сепаратизме отметают и объясняют, что, наоборот, помогают развивать экономику Закарпатья и остановить массовую трудовую эмиграцию.

В обществе венгерской культуры Закарпатья заявили, что на самом деле это запланированная операция, осуществленная на сфабрикованных политических обвинениях, целью которой является не только исключить деятельность венгерских организаций, но и "запугать венгров Закарпатья и их руководителей".

На обыски уже отреагировали в Венгрии, вызвав на ковер украинского посла и пообещав пожаловаться в НАТО.

"Мы будем отстаивать закарпатских венгров на всех международных форумах", - заявил местный министр иностранных дел Петер Сиярто.

Выясняли, с чем связана атака на закарпатских венгров, уже вторая за последние два года.

"Золотая акция" в облсовете

При Порошенко, за несколько месяцев до выборов, СБУ уже возбуждала против фонда дело по обвинению в сепаратизме. Кроме этого, "Эган Эде" обвинили в двойной бухгалтерии, присвоении денег и фиктивном выполнении предпринимателями подрядных работ.

Брензович в начале марта 2020 обращался с открытым письмом к руководству СБУ, требуя прекратить политические преследования лидеров венгерской общины края и "закрыть все эти позорные уголовные производства, которые реальных оснований не имеют". Лидер закарпатских венгров тогда также говорил, что надежды, что с избранием нового президента давление на венгерских деятелей Закарпатья прекратится, не оправдались.

Есть несколько версий, почему фонд атаковали снова при Зеленском.

По одной из них, подоплека - в формировании коалиции в местном облсовете, где у партии венгров - "золотая акция".

"Венгры взяли 8 мандатов. У "Слуг народа" и "Родного Закарпатья" (проект влиятельной в регионе семьи Балог), 11 и 12 депутатов. Без венгров им коалицию не склеить. По хорошему договориться не получается (как и при Порошенко, который хотел добиться поддержки закарпатских венгров перед выборами), решили действовать через уголовные дела. Но наезд на фонд может обернуться большими проблемами для властей - в ответ Венгрия может перекрыть контрабандные схемы, с которых кормятся в Киеве, и это сильно ударит по карману близкого окружения Зеленского. Поэтому операция сомнительная", - сказал нам источник в областном управлении СБУ.

"Спецоперация Порошенко"

Другая версия, о которой говорят наши источники во властных структурах Закарпатья, говорит о некоем плане Порошенко, который проиграл в области (ЕС взяла всего 6 мандатов в облсовете - столько же, сколько и ОПЗЖ).

"Губернатор Петров, которого вот вот должны отправить в отставку, возглавлял контрразведку при Порошенко и остался ему лоялен, а также имеет влияние на спецслужбы. Теперь Порошенко руками Петрова проводит спецоперацию, чтобы создать политический кризис между Киевом и Будапештом, еще больше испортить и так непростые отношения. А заодно и рассорить партию венгров с властями, сорвав создание коалиции в облсовете", - говорит нам источник.

К слову, Виктор Балога осудил обыски, назвал их "провокацией спецслужб" и заявил, что такие действия ведут к дестабилизации ситуации в Закарпатье, к ухудшению отношений Украины с Венгрией и Евросоюзом.

"Мадьяры вложили больше деньги, чтобы партия венгров прошла"

Перед выборами уже вспыхнул скандал вокруг партии венгров Закарпатья. Тогда глава венгерского МИД Сиярто в день выборов призвал живущих в Закарпатье венгров голосовать за КМКС, что в украинском МИДе назвали вмешательством во внутренние дела Украины.

Закарпатцы рассказывают о все большем присутствии соседней страны в регионе, а дело о сепаратизме усилило слухи о намерениях Венгрии "забрать Закарпатье", которое входило в ее состав до Второй мировой войны.

Хотя к Украине пока никто не выставляет территориальные претензии, но Будапешт уже не первый год массово выдает паспорта закарпатским венграм и всячески помогает этому украинскому региону.

"Дело может идти к расколу Украины, мадьяры вложили в Закарпатье большие деньги на выборы (кто не в курсе), чтобы КМКС прошел, всех запугали. Пригрозили забрать помощь у венгров, пригрозили, что больше никогда ноги их не будет на Венгрии, если они не проголосуют за КМКС и за их кандидатов", - пишет аноним на одном из закарпатских сайтов.

Сотрудники венгерского фонда в разговоре со "Страной" открещиваются от обвинений в сепаратизме и настаивают, что из организация призвана лишь помогать этническим венграм.

"Фонд создали четыре года назад, с пятью региональными офисами - в Мукачевском, Ужгородском, Береговском, Виноградовском и Тячевском районах Закарпатья. Кредиты выдаются на открытие собственного дела в сферах туризма (для владельцев отелей, ресторанов) и сельского хозяйства. Основная цель - экономическое развитие Закарпатья, создание новыx рабочиx мест, дать возможность людям вернуться из-за границы и обеспечивать свою семью стабильным доходом дома, на родной земле", - рассказала "Стране" директор фонда Марианна Берки.

Деньги на открытие собственного бизнеса уже получили больше 16 тысяч закарпатских предпринимателей. Будапешт планирует увеличить финансирование Закарпатье.

По словам Ивана Гергардта, активиста из Берегово, за счет венгерских денег в регионе строят детсады, школы, больницы и выплачивают денежную помощь.

"В Мукачево починили детскую больницу за 4 млн форинтов (полмиллиона гривен). Венгры возвели новые корпуса Береговской районной больницы, шлют учебники, компьютеры, парты и доски в школы, строят дороги", - говорит он.

"Сепарская" тема тем временем подогревается новым скандалом вокруг принятия присяги в ОТГ в Сюрте на Закарпатье, где голова вместе с депутатами пели венгерский гимн.

"Получается, что присягали на верность соседнем государстве? У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакать и стонать о потере Закарпатья? Кажется, сценарий откатан", - написал автор видео с гимном в YouTube.