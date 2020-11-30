Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу проект депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского о государственной регистрации геномной информации человека.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в понедельник вечером.

Напомним, в конце октября в парламенте был зарегистрирован законопроект о государственной регистрации геномной информации человека. Его подала группа депутатов от "Слуги народа", в частности, Александр Бакумов и Денис Монастырский.

Согласно проекту, предлагается создать базу данных ДНК граждан Украины.

Обязательные образцы ДНК будут брать у:

- лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, в отношении которых избрана мера пресечения,

- лиц, посягнувшие на жизнь, здоровье, к которым по решению суда применены принудительные медицинские меры;

- лиц, которые осуждены и отбывают наказание или имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности;

- неопознанных тел;

- лиц, пропавших без вести;

- близких родственников тех, кто пропал без вести.

Также будут брать образцы у лиц, которые вступают или призываются на военную службу и у военнослужащих. Последние будут сдавать ДНК-образцы каждые 8 лет.

Обычные граждане смогут сдавать образцы ДНК в базу на платной основе, но сумма оплаты за это будет утверждаться Кабинетом министров.

Вся информация о геноме граждан Украины будет храниться в базе 75 лет. Держателем этой базы будет МВД. А администратором - Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Доступ к этой информации будут иметь органы прокуратуры, следователи, дознаватели, сотрудники Интерпола и органы иностранных государств.

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