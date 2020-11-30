Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус пообещал, что ВОЗ сделает все возможное для определения источника происхождения коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

"Мы хотим узнать происхождение (вируса - Ред.) и мы сделаем все, чтобы добиться поставленной цели", - заявил Гебрейесус 30 ноября.

Гендиректор ВОЗ также призвал критиков, которые обвиняют организацию в том, что она выгораживает в этом вопросе Китай, перестать политизировать тему.

Между тем пока многие винят Китай в создании коронавируса, летом было установлено, что SARS-CoV-2 находился в сточных водах испанской Барселоны еще в марте 2019 года. Это выяснилось в ходе проверки образцы сточных вод, собранных в городе с января 2018 года по декабрь 2019 года.

Также недавно сообщалось, что коронавирус распространялся в Италии еще до того, как был обнаружен в Китае.