Американская компания Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире соцсеть, близка к сделке о покупке Kustomer, стартапа, специализирующегося на платформах клиентских услуг и чат-ботах. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сделка может быть завершена в понедельник, если переговоры пройдут успешно. Она предусматривает оценку Kustomer на уровне чуть выше $1 млрд. Стартап был оценен в $710 млн в рамках раунда привлечения частного финансирования около года назад, согласно данным PitchBook.

Kustomer уже сотрудничает с Facebook: ее предложения позволяют компаниям собирать клиентские запросы, которые поступают через Facebook Messenger, и отвечать на них. Стартап сообщил, что также начал интеграцию с Instagram.

Kustomer была основана в 2015 году предпринимателями Брэдом Бернбаумом и Джереми Сьюриэлем. В число ее инвесторов входят Coatue Management и Tiger Global Management.

Facebook, рыночная стоимость которой превышает $790 млрд, приобрела свыше 100 компаний, согласно FactSet. Наиболее крупными ее приобретениями стали покупка Instagram в 2012 году примерно за $1 млрд и WhatsApp в 2014 году за около $19 млрд.

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