Во вторник, 1 декабря, практически по всей Украины ожидается облачная влажная погода. В западных областях, осадки маловероятны и будет солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Атмосферный фронт, который уже сегодня хозяйничает в Украине, завтра еще также задержится и обусловит осадки - дождь и снег - вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкащину, через Кропивницкий с районами, до Одесской и Николаевской областей. Зацепит Винниччину и Киевщину. На остальной территории - без существенных осадков", - написала она.

По ее словам, на юге и востоке ожидается сильный ветер.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток будет колебаться около нуля: -2...+2.

Ближайшей ночью в западной части будет холодно, в прикарпатских областях предполагается до -5...-11.

В столице зима начнется влажной прохладной погодой - днем ожидается небольшой снежок. 1 декабря температура воздуха в течение суток в столице составит от -1 до +1.

Напомним, ранее сообщалось, что первый день зимы придет с ночным морозом, но дневным теплом до +6.

Также мы писали, что новая неделя начнется для Украины проливными дождями и снегом.