Сегодня день прошел под знаком грозящего локдауна - тотального карантина, который власти планируют ввести. Но пока не вводят, поскольку единства в этом вопросе нет.

Об этом говорят разновекторные заявления чиновников и депутатов от правящей партии (мы коллекционируем их в специальном обновляемом сюжете). А также тот факт, что карантин выходного дня официально закончился, а никакого внятной замены ему пока не предлагают.

Такое впечатление, что все варианты плохие, и выбрать лучший из них - та еще задача.

Собрали все, что сегодня стало известно о новом локдауне, который вроде и будет, но еще не факт.

Даты локдауна

Судя по сегодняшним заявлениям, обсуждаются три основных календарных плана.

Первый - это карантин с конца декабря по середину января. То есть с максимальным охватом праздничного периода. О такой вероятности говорил еще вчера нардеп Александр Дубинский. И называл даты с 24 декабря по 15 января.

Также, по данным источников "Страны", эти даты обсуждались сегодня на совещании в Офисе президента.

У такого плана есть своя логика - локдаун придется на период спада деловой активности. Множество офисов работать и так не будут. Поэтому можно, к примеру, останавливать транспорт.

Впрочем, для сферы торговли, а также ресторанного бизнеса эта пора как раз очень денежная. Также на новогодних праздниках зарабатывают курортные зоны - например, горнолыжные Карпаты. И лишать их этих доходов - дело, чреватое коронавирусными бунтами или массовым саботажем.

Кстати, сегодня уже пошли заявления, что туристический Львов на Рождество карантина придерживаться не будет - даже если его введут. Об этом заявил мэр города Садовой.

Второй путь - вводить локдаун в ближайшие дни и закрыть страну на месяц до Нового года.

Об этом варианте сегодня заявил глава финансового комитета Рады Данил Гетьманцев. Он сказал, что урон для экономики будет в любом случае, к чему не приурочивай локдаун. Поэтому чем быстрее остановить распространение вируса, тем будет эффективнее.

На днях к тому же призывал глава МВД Арсен Аваков (и СМИ сегодня писали, что он снова повторил свое мнение на совещании у Зеленского).

Третий путь, который обсуждался сегодня в Офисе президента - это, по данным "Страны", усовершенствованный вариант №1. Он подразумевает старт карантина с 2 или 3 января на три недели.

Суть у него та же - приурочить локдаун к праздничному замиранию экономики. Но при этом позволить торговым сетям и ресторанам собрать основной урожай на подарках и вечеринках.

Другое дело, что западноукраинский туристический сезон все равно очень много потеряет - даже при таком лайт-варианте.

И, учитывая опыт карантинного саботажа в этом регионе - есть высокая вероятность, что в Карпатах локдауна придерживаться не будут (детальнее об этом - в материале "Страны" Локдаун на лыжах. Как пройдет сезон в Карпатах и закроют ли на карантин отели и подъемники).

Каким будет карантин

Данных об этом меньше всего. Однако, скорее всего, если локдаун все-таки введут, то это будет тотальный карантин, как весной.

Последние нормы Кабмина, которые регулировали такое положение дел, касались "красной зоны". Там было прописано закрытие всей сферы торговли и услуг, кроме товаров первой необходимости, а также остановка общественного транспорта.

Единственное, чего "красная зона" не запрещала - это прогулки в парках (явно неадекватная мера весеннего локдауна, в чем еще летом "покаялся" сам же Минздрав). Ну, и с учетом холодного сезона, риск массовых гуляний на природе сокращается.

Основной вопрос - что будет с городским транспортом. Глава фракции "Слуги народ" Давид Арахамия заявил, что все зависит от времени введения карантина. Если на новогодние праздники, то урона от остановки, скажем, метро будет меньше.

При этом глава МВД Аваков выступает в этих вопросах "плохим полицейским", требуя остановить общественный транспорт в любом случае.

Однако не стоит забывать, что ни один город "красной зоны" транспорт у себя не останавливал - и центральная власть этому никак помешать не смогла. Посему нет никаких гарантий, что это будет сделано теперь.

Почему никак не могут решиться

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сегодня анонсировал, что до пятницы решение по локдауну с высокой вероятностью будет принято.

Однако сегодняшнее совещание в Офисе президента показало, что до консенсуса далеко. И успеют ли что-то решить до 4 декабря - большой вопрос.

Несмотря на то, что в ОП сами анонсировали это мероприятие и пообещали отчитаться по его итогам - никакого отчета так никто не выпустил. То есть ситуация сложная.

В чем сложность - понять просто. Локдаун может добить экономику, которую и так лихорадит от корона-кризиса и дыры в бюджете. Второй момент - уже упомянутый саботаж. Корона-бунты мэров начались не вчера, они с успехом идут всю осень, и переживать очередное унижение от местных властей в Киеве не хотят.

Стремление оттянуть локдаун заметно невооруженным глазом. Глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий сегодня заявил, что ужесточать карантин будут на 25-26 тысячах заболевших в день. Раньше эта цифра была 15, а потом 20 тысяч случаев. Сегодня их пока 15-16 000.

Интересное заявление сделал и глава Минздрава. Максим Степанов сказал, что его ведомство не будет просить продлевать карантин выходного дня. Хотя честно признал, что пока не понятно, принес ли он хоть какой-нибудь эффект.

При этом Степанов упрекнул украинцев, которые срывали уикенд-локдаун. То есть дал понять, что эта идея не удалась из-за саботажа. А точнее - ввиду неспособности власти его пресечь.

Все это ставит под вопрос и тему нового локдауна. По логике, нельзя ужесточить меры, которые и в лайт-версии многие вообще не исполняли. Так что не исключен и третий путь - не вводить вообще ничего.