Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство не планирует рекомендовать правительству продлевать режим карантина выходного дня, который завершился на минувших выходных.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

На вопрос о возможности продления карантина выходного дня чиновник ответил: "Не думаю, что мы будем делать такое предложение".

Затем Степанов добавил, что результаты карантина и его эффективность можно будет оценить на следующей неделе.

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста… Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали", - сказал министр.

Возможность дать оценку карантину выходного дня не ранее середины текущей недели он объяснил тем, что инкубационный период коронавирусной инфекции составляет от 14 до 21 дня.

Между тем в Украине обдумывают возможность введения "интеллектуального карантина". "Страна" приводила объяснение политиков, что это такое.

Мы также следим за тем, какие решения власти готовят по тотальному локдауну.