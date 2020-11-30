В понедельник, 30 ноября, цены на нефть эталонных марок опускаются на торгах в понедельник на фоне ожиданий итогов запланированной на вторник конференции ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить продление текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 КСК в понедельник составляет $47,61 за баррель, что на $0,57 (1,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,06 за баррель, что на $0,47 (1,03%) ниже уровня предыдущих торгов.

При этом по итогам ноября Brent может прибавить более 25%, WTI - свыше 27%, что станет максимальным месячным приростом для фьючерсов на обе марки с мая.

Поддержу нефтяным ценам в этом месяце оказали новости об эффективности нескольких вакцин от коронавируса, а также надежды на продление текущих уровней сокращения добычи ОПЕК+.

ОПЕК на заседании в понедельник обсуждает продление ограничений по добыче нефти на первый квартал 2021 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова делегатов.

Агентство не указывает, идет ли речь о продлении ограничений на текущем уровне или ослабленных ограничениях.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью иранскому журналисту Резе Занди заявил, что слышал о том, что "ОАЭ может предложить снижение добычи на 7,2 млн баррелей в сутки на первые три месяца 2021 года, а не на текущие объемы в 7,7 млн б/с".

Как сообщали источники "Интерфакса", базовый вариант обсуждения - продление действующих квот на первый квартал 2021 года, при этом обсуждается несколько вариантов сроков и темпов наращивания, в том в первом квартале.

Ранее "Страна" писала о том, что мировая цена на нефть по итогам последнего месяца осени выросла почти на треть.

Также мы сообщали, что экоинспекция обвинила АМПУ в попытке скрыть разлив нефти в Черном море.