Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что комендантский час в стране будет расширен. Теперь он будет действовать и в рабочие дни.

Об этом он заявил в понедельник, 30 ноября, передает РИА Новости.

"Бани, сауны, бассейны, спортзалы остановят со вторника свою работу. В торговые центры будут пропускать определенное число посетителей и только по цифровому коду. Будет ограничено также посещение многолюдных мест на улицах. Комендантский час будет с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Государственные учреждения будут работать с 10.00 до 16.00", - заявил Эрдоган в телеобращении.

"Мы изучаем все вакцины, которые уже перешли на последнюю стадию испытаний. Все наши граждане будут иметь возможность бесплатно получить вакцину. Вакцинация начнется со следующего месяца. Мы уже заказали 50 миллионов доз вакцин", - добавил турецкий лидер.



Ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

В субботу число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, в воскресенье от COVID-19 умерли 185 человек, оба показателя стали наибольшими с начала пандемии.

Напомним, в середине ноября Эрдоган заявил, что в стране вводят частичный комендантский час в выходные, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса

Позже МВД Турции заявило, что иностранные туристы могут не соблюдать комендантский час, а рестораны в отелях продолжат работу в обычном режиме.