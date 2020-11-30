На северо-востоке Румынии обнаружили треугольный в сечении загадочный металлический монолит. Он как две капли воды похож на тот, который недавно нашли в американском штате Юта.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

На блестящую стелу наткнулись 26 ноября у города Пьятра-Нямц. Она расположена на холме Батка Доамней недалеко от древней Петродавско-Дакийской крепости, возведенной между 82 годом до нашей эры и 106 годом нашей эры.

Кто мог установить столб и с какой целью, неизвестно.





Что касается похожего объекта, замеченного в пустыне в штате Юта, то на прошлой неделе он оттуда исчез. От него осталась только выемка на земле и треугольная деталь конструкции.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Британии нашли загадочное кладбище полное скелетов с черепами между ног.