На Закарпатье в Сюртовской объединенной территориальной громаде (ОТГ) новоизбранные депутаты проигнорировали государственный гимн Украины. Вместо него на заседании после принесения присяги они исполнили гимн Венгрии "Himnusz".

Видеозапись пения опубликована в Фейсбук-сообществе "Закарпатье ТОП".

В подписи к видео сказано, что запись была сделана еще в День достоинства и свободы, то есть 21 ноября.

Как видно из ролика, все поголовно депутаты хорошо знают слова и поют очень дружно.

В подписи к видео также сказано, что правоохранительные органы пока никак не отреагировали на инцидент и молчат.

"У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакаться и стонать о потере Закарпатья? Кажется, сценарий откатан", - говорится в записи сообщества.

Между тем сегодня СБУ сообщила об обысках в закарпатском фонде, который возглавляет лидер местных венгров.

Ранее "Страна" рассказывала, как венграм, румынам и болгарам "нарезают" районы в приграничных областях.