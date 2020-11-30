С 10 декабря в Украине открываются елочные рынки при государственных лесохозяйственных предприятиях.

Об этом сообщила пресс-служба Гослесагентства.

Так, дороже всего елки будут для жителей Ивано-Франковска – 120 грн за дерево, Черновцов – 109 грн, Луганской области и Киева – 106 грн за дерево.

Дешевле всего в Харькове - 48 грн за елку, в Шацке – 50 грн и в Полтаве – 55 грн за дерево.

В других областях цены будут колебаться от 60 до 100 гривен за дерево. В целом средняя цена за новогоднее дерево в Украине составит 75 гривен.

Отметим, что почти во всех областях Украины новогодние деревья выросли в цене. А вот в Киеве, Кропивницком, Львове, Днепре, Херсоне и Хмельницком, наоборот, подешевели.

Лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок в ассортименте. Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (смерека), ель белая (пихта).

Елки для главного праздника года выращивают на специальных плантациях или срезают во время расчистки просек, полос отвода линий электропередач.

Кроме того, в Гослесагентстве призвали покупать живые елки непосредственно в государственных лесохозяйственных предприятиях, а не у браконьеров. Во-первых, это экологически безопасные дерева, во-вторых, важная статья заработка для государственного лесохозяйственного предприятия и, в-третьих, все европейские страны и жители отдают предпочтение именно живым новогодним деревьям. Заготовка елок продолжается во время рубок ухода за лесом. Такие способы минимизируют вред для окружающей среды. К тому же на каждую елку есть специальное разрешение.

Напомним, недавно в центре Киева начали установку главной новогодней елки Украины.

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