В понедельник, в последний день ноября, в Киеве серьезно ухудшился воздух. По состоянию на 19:00 индекс качества кислорода в Киеве составлял 140 единиц - это почти в три раза выше нормы.

В обед Киев занимаю 25-ю строчку в рейтинге самых загрязненных городов мира. А к вечеру Киев опустился на 18 позицию. Для сравнения сейчас воздух хуже, чем в самом загрязненном городе России и азиатских мегаполисах.

"Страна" рассказывает, что известно о загрязнении атмосферы и предполагает, с чем это может быть связано. Мы сообщаем, кто в зоне риска и как спасаться, чтобы минимизировать риски для организма. Дополнительно - прогноз на ближайшие дни.

Загрязнение воздуха в Киеве

Утром в понедельник в Киеве резко похолодало. Температура воздуха опустилась до минус 5 градусов по Цельсию. По ощущениям было еще на несколько градусов ниже. При выходе на улицу мороз буквально обжигал лицо. При этом ни ветра, ни осадков не наблюдалось.

Днем жители столицы заметили дымку, которая как будто висит над городом. Также стало намного сложнее дышать.

Предположения киевлян оказались не безосновательным. По состоянию на 15:00 в рейтинге самых загрязненных городов мира занимал 25-ю позицию. При норме 50 единиц их было 108 - качество кислорода в два раза хуже, чем положено.

В 19:00 ситуация ухудшилась. Киев поднялся на 18-ю позицию в антирейтинге городов с самым плохим воздухом в мире.

Таким образом, столица Украины обошла самый загрязненный город России - Красноярск, китайский Ухань, Мехико и Сеул.

Загрязнение было уже 140 единиц - хуже нормы почти в три раза.

Почему в Киеве может быть грязный воздух

Плохой воздух в Киеве - не новость для горожан. Только в октябре - 11 и 28 числа - столица Украины входила в топ-5 городов с самым загрязненным воздухом в мире.

В первом полугодии, 16 апреля, Киев сенсационно возглавил этот антирейтинг. Тогда, напомним, киевляне ощущали полевую бурю, сильный запах смога и гари.

Сегодня же предпосылок, на первый взгляд, не было. Тем не менее, специалисты утверждают: в подобных ситуациях многое зависит от погоды - от наличия или отсутствия осадков, скорости ветра.

В последний день осени осадков не наблюдалось. Возникла густая облачность, небо стало темным и низким. Ветер почти отсутствовал - 1-2 метра в секунду. Примечательно, что подобные загрязнения ранее были в безветренную погоду.

Обращает на себя внимание и то, что мощных воздушных масс нет над всей Украиной, а сильное загрязнение только в Киеве (и не самое хорошее в Умани и Херсоне). Причина - в столице намного выше автомобилей и промышленных выхлопов.

В совокупности в ноябре плохой воздух в Киеве был едва ли не каждый день. Тогда как в августе и сентября - все дни "зеленые", то есть чистые.

Кто в зоне риска и как спастись от загрязнения

Врачи утверждают, что плохое качество воздуха крайне негативно влияет на чувствительных людей. В особенности на тех, у которого болезни органов дыхания.

Подобные ЧП происшествия могут быть чреваты аллергическими реакция, проблемами с пищеварением, головными болями, даже развитием онкологических заболевания.

Сейчас же у некоторых киевлян проблемы с дыхательными путями по другой причине - после перенесенного коронавируса. В зону риска также входят дети до 5 лет, у которых еще не сформировалась дыхательная система. А также все люди старше 65.

Этим украинцам, в а также остальным жителям столицы, медики настроятельно рекомендуют:

не снимать маску с лица на улице, даже если вокруг нет людей,

не открывать окна на проветривание дома и на работе,

не давать легким дополнительную тяжелую нагрузку (курение),

дома делать влажную уборку, воздух в комнате увлажнять с помощью водных (паровых) приборов,

пить побольше воды,

правильно питаться,

высыпаться,

не злоупотреблять алкоголем,

после консультации с врачом можно заняться дыхательной гимнастикой.

Прогноз погоды в Киеве

Судя по прогнозу погоды на ближайшие две недели, до пятницы включительно ветра в Киеве практически не будет - от 3 до 6 метров в секунду. Это работает в пользу сохранения загрязнения.

Зато уже 1 декабря в Киеве начнутся осадки. А потому столица должна постепенно улучшать позиции в рейтинге городов мира с грязным воздухом.

2 декабря, в среду, синоптики прогнозируют хороший снег - до 0,8 мм. Это должно помочь очистить атмосферу. Так, например, было 18 октября. Тогда в Киеве был масштабный потоп, однако после него город вошел в топ-3 городов мира с самым чистым кислородом.