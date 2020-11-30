Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о пандемии, которая может возникнуть из-за неконтролируемого приема антибиотиков и противовирусных препаратов и будет еще более опасной, чем эпидемия Covid-19.

Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС в понедельник, 30 ноября.

"Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики - их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, - тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией", - сказала она.

Вуйнович уточнила, что такая пандемия будущего произойдет из-за того, что микроорганизмы получат устойчивость к медикаментам.

Ранее мы писали, что за год применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза.

Также рассказывали, что почему нельзя пить антибиотики при любом заболевании, а также как правильно интересоваться у врача о назначении тех или иных препаратов.