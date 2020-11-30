На Закарпатье Служба безопасности Украины проводит санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. По данным СМИ, речь идет о венгерском фонде "Эган Эде".

О следственных действиях сообщает пресс-служба СБУ.

"Сейчас проверяется информация о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны", - отметили в СБУ.

Также спецслужба исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими общественными деятелями. Их подозревают в поддержке государственных органов соседней страны в проведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности, в совершении действий с признаками государственной измены.

Во время обысков правоохранители обнаружили печатные материалы, которые популяризируют так называемую Большую Венгрию и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов, рассказали в СБУ.

Между тем закарпатский сайт "Перший com.ua" раскрыл некоторые подробности дела.

По его данным, подозреваемыми по делу о нарушении суверенитета проходит руководитель фонда "Эган Эде" Василий Брензович. Он также руководит еще несколькими венгерскими благотворительными организациями в Закарпатье, которые часто финансируются напрямую правительством Венгрии. Фонд "Эган Эде" действует уже около четырех с половиной лет. Его основали Венгрия и Общество венгерской культуры Закарпатья в 2016 году с целью поддержки предпринимательства. Фонд помогает деньгами местному бизнесу, конкретнее - предпринимателям - этническим венграм, чтобы развивать экономику Закарпатья и остановить массовую трудовую эмиграцию. К январю 2020 года 16 600 предпринимателей получили от фонда "Эган Эде" помощь.

"Но в Украине уголовное преследование - испытанный метод влияния на политическую силу, которая представляет интересы прежде всего этнической общины, а не правящей верхушки, какой бы она ни была", - отмечает "Перший".

В 2018 году СБУ возбудила в отношении фонда уголовное производство по обвинению в сепаратизме, а затем в судебном порядке получила доступ ко всем документам организации. Кроме этого, "Эган Эде" обвинили в двойной бухгалтерии, присвоении денег и фиктивном выполнении предпринимателями подрядных работ.

Брензович в начале марта 2020 обращался с открытым письмом к руководству СБУ, требуя прекратить политические преследования лидеров венгерской общины края и "закрыть все эти позорные уголовные производства, которые реальных оснований не имеют". Лидер закарпатских венгров тогда также говорил, что надежды, что с избранием нового президента давление на венгерских деятелей Закарпатья прекратится, не оправдались.

Лидер закарпатских венгров Брензович

Новый всплеск интереса к лидерам венгерской общины со стороны Управления СБУ в Закарпатской области сайт связывает с формированием коалиции в обновленном Закарпатском областном совете. Обыски у Брензовича - это способ склонить этнических венгров в коалицию с провластными партиями. На нынешних выборах в Закарпатский областной совет "КМКС "Партия венгров Украины" набрала 11,6% голосов и будет иметь 8 депутатов.

Как писала "Страна", три года назад на Закарпатье погибла сестра Брензовича. Полиция тогда проверяла версию об убийстве.

А в 2018 году мы освещали скандал вокруг уголовного дела против венгерского фонда.