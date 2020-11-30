В Верховном суде Кыргызстана отменили приговоры по делу о незаконном освобождении криминального авторитета, по которым бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева осудили на 11 лет и два месяца. Дело будет рассмотрено заново.

Об этом сообщает ВВС.

"Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение", - говорится в сообщении.

Дело передали на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, в октября протестующие в Бишкеке взяли город под контроль и освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, ранее приговоренного к 11 годам лишения свободы, однако впоследствии его снова задержали. После этого Атамбаева перевели в подвал СИЗО - он объявил голодовку.

В декабре 2019 года Атамбаеву, который руководил страной с 2011 по 2017 годы, был обвинен в убийстве. Кроме того, ему предъявили обвинение в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента. В июне 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы.