Во вторник 1 декабря, в Украине ожидается переменно облачная погода с полосой небольшого снегопада, которая пройдет с севера страны через центр и к югу. Ночь ожидается морозной, а в дневные часы синоптики обещают плюсовую температуру воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах ожидается самая холодная ночь в Украине. Столбики термометров опустятся до отметок от -3 до -9 градусов. Днем будет теплее - от -1 до +2. Осадков не прогнозируют.

В центре Украины небо затянется облаками. Ночью ожидается небольшой мороз - от 0 до -2. Днем прогнозирую от 0 до +2 и мокрый снег.

На востоке в первый день зимы снега не прогнозируют. Ночью ожидается от 0 до -3 градусов. Днем столбик термометра поднимется выше ноля - до +2 градусов. Сухо и солнечно.

На севере страны ожидается мокрый снег. В ночные часы температура воздуха опустится от -2 до -4 градусов. Днем прогнозируют от -1 до +2. Местами мокрый снег.

Теплее всего будет на юге Украины. Там даже ночью не обещают морозов - от 0 до +3. Днем потеплеет до +2-6 градусов. Но обещают мокрый снег.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что декабрь будет холодным на востоке Украины, а на западе - теплее обычного.

Также мы сообщали, что Карпаты заметает снегом, температура упала до -10.