В начале декабря синоптики обещают снег с дождем. Затем немного похолодает и выглянет солнце. В середине месяца ударит небольшой мороз, а вот перед Новым годом синоптики прогнозируют тепло и дожди.

Читайте, какой будет погода в декабре. Прогноз на месяц для Украины и Киева.

Прогноз погоды на декабрь в Украине

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в декабре ожидается от -3 до +2 (в Крыму до +4), что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как пишет "Апостроф", по данным народного синоптика Леонида Горбаня, первая неделя декабря будет относительно теплой, а с 8 числа похолодает. Днем температура опустится до - 5, ночью до -9...-11.

С 14 декабря потеплеет до +1...+6. Но уже с 18 декабря днем вновь установятся морозы до -7, ночью синоптик прогнозирует -10...-13.

Конец месяца будет с плюсовой температурой и 29-31 декабря может быть +1...+2 днем.

По данным Леонида Горбаня, 6 декабря ожидается снег с дождем, 9 и 11 декабря - снег, 15 и 17 декабря - дожди. Далее периодически будет идти снег, 30 декабря возможны дожди.

Погода в Киеве в декабре

По данным сайта Gismeteo, в Киеве в первую неделю декабря будет идти снег с дождем. С 7 декабря выглянет солнце и установится небольшой мороз: -1 днем и -5...-6 ночью.

Примерно с 11 по 18 декабря в столице обещают снег с дождем. Днем от -2 до +2. Ночью - 1 ...-3.

18,19 и 20 декабря ночью мороз окрепнет до -8...-9. Далее и вплоть до января прогнозируют оттепель. Днем 0...+2, ночью 0...-3. Периодически снег и дождь.

Погода в Киеве в декабре по данным Gismeteo

Напомним, что мы публиковали фотоподборку, как в первый день зимы Киев замело снегом.