Жительница Италии Буглио Мария Орсингер, которая в июле отпраздновала свой 101-й день рождение, третий раз заболела Сovid-19.

Об этом пишет La Provincia di Sondiro.

Так, впервые женщина заболела Covid-19 в феврале 2020 года, когда вирус только начинал распространятся в странах Европы. Во второй раз Буглио Мария Орсингер подхватила коронавирус в сентябре, а несколько дней назад она снова получил положительный результат теста на Covid-19.

Как сообщается, все три раза женщина сталкивалась с легкой и практически бессимптомной формой коронавирусной инфекции.

"У матери, однако, по-прежнему нет симптомов, с ней все в порядке, очевидно, что у нее есть возрастные проблемы, она прикована к постели, состояние здоровья не оптимальное, но никак не связано с симптомами Covid", - поделилась ее дочь Карла.

Ранее мы писали, что в Житомирской области два медработника повторно заразились коронавирусом.

Также рассказывали, что народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич заявила, что получила положительный результат теста на коронавирус. При этом ранее она уже перенесла Covid-19.