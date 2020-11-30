Зеленский подписал указ о создании нового национального парка во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 526/2020 "О создании национального природного парка "Королевские Бескиды". Парк будет расположен во Львовской области.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Как отметили в Офисе президента, документ направлен на сохранение, воспроизводство и эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.
Новому национальному парку отдадут почти 9 тысяч гектаров коммунальных земель, находящихся в подчинении Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсильлис". Если точнее, то 8 691 гектар изымается и предоставляется национальному природному парку в постоянное пользование, а 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества включат в его территорию без изъятия у землепользователя.
Кабинету Министров поручено обеспечить утверждение в шестимесячный срок положения о национальном парке "Королевские Бескиды".
Кроме того, правительство должно предусматривать в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021-й и последующие годы средства, необходимые для функционирования нового парка.
Кроме того, Зеленский подписал указ № 525/2020 "О территории и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного значения", которым объявляются заказниками и парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения:
- ландшафтный заказник "Кручи" (Донецкая область);
- ботанический заказник "Долина ирисов"
- парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка" (оба последних - во Львовской области).
Как писала "Страна", на днях президент своим указом учредил в Украине новый праздник - День работника системы финансового мониторинга.
А в прошлом году президент предложил превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста для Украины.