Понимает ли лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская украинский язык? Такой вопрос заинтересовал канцлера ФРГ Ангелу Меркель во время встречи с оппозиционеркой. Об этом Тихановская рассказала в интервью Радио Свобода.

"Ангела Меркель, кстати, не только вспоминала, но и говорит об Украине, об украинском языке. Она говорит: "Вы понимаете украинский?". Я говорю: "Конечно, я понимаю – он ​​очень и очень близок к белорусскому (на русский не слишком похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга". – "Ну, хорошо". Вот такой скоротечный разговор был у нас", – сказала Тихановская.

Она добавила, что европейские лидеры "очень хорошо владеют информацией о ситуации в Беларуси".

"Они знают, что происходит, вовлечены в эту ситуацию и всячески хотели бы помочь. Не всегда это, конечно, удается так, как им того хотелось бы. Но мы чувствуем эту поддержку", – сказала Тихановская.

Ранее "Страна" писала о том, что Тихановская заявила, что хочет встретиться с Путиным.

Также мы сообщали, что Тихановская планирует посетить Украину в начале 2021 года.