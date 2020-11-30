Правоохранительные органы намерены сообщить главой корпорации "Roshen" Вячеславу Москалевскому о подозрении в нанесении легких телесных повреждений во время ДТП, которое произошло летом в Киевской области.

Об этом со ссылкой на спикера полиции области Виталию Грохольскую сообщают "Украинские новости" в понедельник, 30 ноября.

"На этой неделе решается вопрос о сообщении о подозрении (директору - Ред.)", - сказала она.

Грохольская добавила, что речь идет о подозрении по ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, инцидент с участием Москалевского произошел в четверг, 16 июля. Колонну велосипедистов подрезал водитель на Audi Q7, якобы задев зеркалом инструктора. Сообщалось, что этот автомобиль "делал такие "выкрутасы" уже не в первый раз". Велосипедисты вызвали медиков, которые, по их словам, госпитализировали одного из инструкторов, но "серьезных травм, которые бы угрожали жизни не было". В то же время сам президент "Roshen" уверяет, что переехал только их велосипеды и сожалеет о случившемся.

Ранее мы писали, как в Киеве на Крещатике водитель эвакуатора подрезал BMW, а потом устроил стрельбу.

Также рассказывали, что водитель разбил стекло и фары маршрутке, которая "подрезала" его автомобиль.