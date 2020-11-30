В Мариуполе суд приговорил к пяти годам лишения свободы 61-летнего пенсионера, который занимался развращением 6-летней дочери своих друзей.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в понедельник, 30 ноября.

"Прокурором в суде доказано, что 20 июля 61-летний мужчина употреблял спиртные напитки дома у своих друзей в Приморском районе г. Мариуполя, а затем решил выйти за водой в ближайший магазин, взяв вместе с собой 6-летнюю дочь друзей", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина совершил развращение девочки и другие действия сексуального характера в ее присутствии. Вернувшись домой, испуганная девочка сразу рассказал об этом родителям, которые и обратились с заявлением к правоохранителям.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к 5 годам лишения свободы.

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