В ЕС будет поставлено 2 млрд вакцин от коронавируса. Фото: Pixabay

Европейская комиссия подписала пятый контракт на поставку потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Всего число забронированных доз от разных производителей достигло 2 млрд. 

Об этом в понедельник сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Она рассказала, что ЕК сегодня подписала контракт на поставку вакцины с немецкой фармацевтической компанией "CureVac".

"В целом мы обеспечили почти 2 миллиарда доз будущих вакцин от Covid-19", – написала президент Еврокомиссии.

Кроме того, она выразила надежду, что вакцины станут доступными до конца года.

"Европейцы смогут их получить, как только они окажутся безопасными и эффективными – надеемся, к концу года!", – отметила фон дер Ляйен.

Пост Урсулы фон дер Ляйен в Twitter

Напомним, ранее в НСЗУ заявили, что в бюджете-2021 не хватит денег на вакцинацию и лечение от коронавируса.

Также сообщалось, что Минздрав захотел вакцинировать в 2021 году 20,8 миллионов украинцев

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