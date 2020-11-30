Евросоюз подписал контракты на поставку 2 млрд доз вакцины от коронавируса
Европейская комиссия подписала пятый контракт на поставку потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Всего число забронированных доз от разных производителей достигло 2 млрд.
Об этом в понедельник сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Она рассказала, что ЕК сегодня подписала контракт на поставку вакцины с немецкой фармацевтической компанией "CureVac".
"В целом мы обеспечили почти 2 миллиарда доз будущих вакцин от Covid-19", – написала президент Еврокомиссии.
Кроме того, она выразила надежду, что вакцины станут доступными до конца года.
"Европейцы смогут их получить, как только они окажутся безопасными и эффективными – надеемся, к концу года!", – отметила фон дер Ляйен.
Напомним, ранее в НСЗУ заявили, что в бюджете-2021 не хватит денег на вакцинацию и лечение от коронавируса.
Также сообщалось, что Минздрав захотел вакцинировать в 2021 году 20,8 миллионов украинцев.