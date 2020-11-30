Венецианская комиссия намерена рассмотреть просьбу президента Украины Владимира Зеленского относительно Конституционного суда уже на следующей неделе, 11 декабря.

Об этом говорится в повестке пленарной сессии на этот день.

Так, комиссия намерена одобрить срочный общий вывод по украинской антикоррупционной системе, а также найти выход из ситуации с реформой Конституционного суда.

Вместе с тем, Венецианская комиссия планирует провести обмен мнениями касательно предстоящих реформ с представителями Украины. Рассмотрение украинского вопроса состоится с 11:30 до 12:00 по местному времени.

Напомним, 25 ноября Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с запросом провести срочную оценку ситуации, вызванной решением Конституционного суда от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства с учетом этого решения.

В конце октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов.