Названа дата, когда Венецианская комиссия займется просьбой Зеленского по КСУ. Рассмотрение займет полчаса
Венецианская комиссия намерена рассмотреть просьбу президента Украины Владимира Зеленского относительно Конституционного суда уже на следующей неделе, 11 декабря.
Об этом говорится в повестке пленарной сессии на этот день.
Так, комиссия намерена одобрить срочный общий вывод по украинской антикоррупционной системе, а также найти выход из ситуации с реформой Конституционного суда.
Вместе с тем, Венецианская комиссия планирует провести обмен мнениями касательно предстоящих реформ с представителями Украины. Рассмотрение украинского вопроса состоится с 11:30 до 12:00 по местному времени.
Напомним, 25 ноября Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с запросом провести срочную оценку ситуации, вызванной решением Конституционного суда от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства с учетом этого решения.
В конце октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов.