Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала, что Киев пригласит Россию для участия в переговорах по деоккупации Крыма.

Слова чиновницы приводит "Радио Свобода".

"Однозначно, будем приглашать. Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 миллиона граждан Украины", - сказала она.

Напомним, до этого депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил создать международную "платформу по деоккупации Украины" и избавления ее от внешнего управления.

Также мы рассказывали о том, как российские депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовное преследование зарубежных политиков, которые призывают вернуть Крым в состав Украины.