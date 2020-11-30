Глава оборонного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко рассказал, что в Украине не осталось отрасли по производству боеприпасов, поэтому ее нужно создавать заново.

Слова чиновника приводит "РБК-Украина".

"Начиная от мелких до крупных калибров. Сейчас все это покупается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых срок эксплуатации заканчивается, они иногда теряют свои характеристики за время пребывания на складах", - сказал он.

По словам Фоменко, сегодня ни один из украинских заводов не способен обеспечить полный цикл производства боеприпасов в ближайшие несколько лет. Сейчас происходят учения и есть необходимость пополнения складских запасов. Поэтому все, что производится, нужно направлять на пополнение запасов.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский уволил Абромавичуса с должности руководителя "Укроборонпрома" и назначил нового главу.

Также мы сообщали, что Зеленский хочет назначить экс-главу "Укроборонпрома" Абромавичуса в набсовет "Ощадбанка".