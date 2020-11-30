Украинская телеведущая программы "Все буде добре", участница проекта "Танцы со звездами-2019", судья проекта "Битва экстрасенсов" Надежда Матвеева рассказала о своем тяжелом детстве. По словам журналистки, она страдала от домашнего насилия на протяжении многих лет из-за того, что ее отец злоупотеблял спиртым.

О сложном периоде в своем жизни Матвеева поделилась в Instagram, тем самым поддержав всемирную акцию "16 дней против насилия".

"14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства, и личность", - написала журналистка. Она добавила, что в детстве искренне надеялась, что отец перестанет возвращаться домой пьяным, ведь в таком состоянии он нередко кричал на родных и бил жену.

По словам телеведущей, ее мама неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако там отказывались помогать ей, пока не возникнет "прямая угроза жизни". Женщина также несколько раз пыталась подать на развод, но и суде отказывали.

Телеведущая добавила, что пережитое горе заставило ее стать сильной. Матвеева сказала, что в наше время проблема домашнего насилия очень распространена и призвала женщин не молчать об этом.

"Я выросла и, кажется, стала сильной. Уже похоронила отца, берегу маму. Благодарна родителям за то, что у меня есть жизнь", - добавила Матвеева.

Отметим, что в 2012 году Надежда Матвеева прошла кастинг в шоу "Все буде добре" на СТБ, после чего она стала известной. В 2018 году проект закрыли и ведущая создала собственное шоу на YouTube. Оно называлось "Утро с Надеждой".

Напомним, в Украине случаев насилия в семье стало на порядок больше. Например, украинская супермодель Снежана Онопко рассказала, как больше 10 лет терпела побои мужа-бизнесмена.

А известная украинская певица Оля Полякова поделилась, как ее избила группа молодчиков, нанятых бывшим бойфрендом.